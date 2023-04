Paganin: “Inter, patrimonio perso: doveva essere a 5/6 punti dal Napoli”

Antonio Paganin, ex calciatore, è intervenuto durante il programma Maracanà a TMW Radio per parlare della vittoria dell’Inter di ieri contro la Juventus: "I due passaggi del turno, in Coppa Italia e in Champions, certificano che l'Inter è una signora squadra e che in campionato è troppo distante. Impensabile non essere a cinque o sei punti dal Napoli. Questi traguardi raggiunti dimostrano che hai un organico forte e quindi un divario così ampio impone una riflessione. Vedo un patrimonio un po' perso, soprattutto nei giocatori, perché un conto è arrivare secondo, un conto è arrivare quinto o sesto.