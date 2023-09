Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati in onda su Radio 24, Massimo Paganin , ex calciatore e ora opinionista, ha parlato così di Inter:

"E' ancora presto per parlare di prove di fuga Inter, però la squadra di Inzaghi è solidissima. 1-0 per nerazzurri e Milan ma narrazione diversa sui risultati? Beh, sono risultati arrivati in modo diverso, sia per le partite precedenti che per l'andamento"