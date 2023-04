Paganin su Juve-Inter: “Lukaku? Non ho sentito cori razzisti. Ma i giocatori sanno che…”

E sul finale che dice?

"I cori? Non li ho percepiti. Credo che abbiano stuzzicato il giocatore non in maniera razzista, come capita spesso. Non ho percepito in diretta cori razzisti. Le critiche fanno parte del gioco, chi fa questo mestiere deve essere soggetto al giudizio del pubblico. Non si deve provocare chi è fuori, la parte opposta. Devono crescere anche i calciatori in questo senso, sapevano che era una partita ad alta tensione e dovevano riflettere. Chi è in campo deve essere responsabile, ci deve pensare. Comunque quei pochi che fanno cori razzisti vanno bloccati e mandati fuori dagli stadi, serve collaborazione e isolarli".