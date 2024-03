"Oggi il caso si evolve, si aggiorna, cosa che non vedo nella Juventus. Se pensiamo a quanto si sia evoluto Inzaghi nell'ultimo anno, è qualcosa di incredibile. E la squadra è quella dello scorso anno. Perché lo può fare Inzaghi che è più giovane e non Allegri che ha più esperienza?".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.