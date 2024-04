Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin, ex calciatore, ha parlato così della crisi della Juventus: "E' una squadra che dopo il ko con l'Inter ha mollato ed è normale. Il distacco dalla quarta era ampio e forse hanno puntato ora alla Coppa Italia. Forse si sono persi un po'. Su Allegri dico: abbiamo la certezza che con un altro profilo fai meglio? Sarri ha fatto molta fatica per esempio. E' un periodo di transizione, buttare ora 20 mln di euro adesso...c'è poca certezza di fare meglio di così. Certo se vuoi vederla giocare meglio ok, ma se cambi con Motta magari devi andare a investire molto, perché devi cambiare in rosa".