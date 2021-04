Spezia-Inter, Paganin: “Squadra mai disunita. Non c’è da preoccuparsi perché…”

La squadra non si è mai disunita, anche andando in svantaggio. Questo è un segnale molto importante che testimonia come il gruppo di Conte sia sul pezzo.

Max Paganin ha commentato la prestazione dell'Inter contro lo Spezia: "Se vai a vedere le occasioni prodotte non c'è stata gara. Due tiri in porta e due gol, nelle ultime partite. E' stata un'ottima prestazione quella di stasera. La squadra sta bene, è in salute e crea molto. La mentalità e la consapevolezza sono quelle consolidate. Una partita che fa storia a sé per come è maturato il risultato. Per il resto non c'è da preoccuparsi. Fuorigioco? Tutti millimetrici. Anche i gol annullati di poco. L'idea del fuorigioco è che la squadra avversaria ha accettato di proporre gioco. L'Inter ha messo lo Spezia nella sua metà campo e ha fatto la partita. Tolto forse solo il primo quarto d'ora in cui lo Spezia si è espresso meglio. La prestazione c'è stata. Nell'arco della stagione ci sono partite come queste".