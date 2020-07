Paganin: “Inter in fiducia. Sanchez? Qualità eccelse, a Conte interessava una cosa”

Massimo Paganin ha analizzato la prestazione dell’Inter contro la Spal soffermandosi su alcuni dettagli: “Le squadre dietro dovranno dimostrare di poter fare meglio dell’Inter. L’importante è il percorso di crescita e quella mentalità alla quale lavora Antonio Conte. Importante sarà arrivare bene all’Europa League, competizione nella quale l’Inter gioca per vincere. Gli esterni sono importantissimi per Conte, spendono molto nelle due fasi. Stanno facendo un grandissimo lavoro, tutti. Anche chi come D’Ambrosio non ci gioca sempre in quel ruolo. Chiunque giochi in qualunque ruolo sa come deve fare perché il mister li prepara al meglio. Candreva sta contribuendo al successo della squadra. Sanchez? Un giocatore con queste caratteristiche e qualità è difficile da trovare. Lo chiamavano Nino Maravilla perché ha qualità eccelse dietro ai grandissimi. C’è voluto un po’ di tempo per trovare la condizione, avrebbe potuto far rifiatare Lukaku e Lautaro, era quella la cosa che interessava a Conte. Avere qualcuno con caratteristiche particolari che potesse cambiare la gara. In un’azione stasera voleva far segnare Eriksen, da parte sua c’è grande disponibilità. Conte contro la Roma farà delle scelte. Sanchez dà meno punti di riferimento, ma stanno tutti e tre bene. Sappiamo che Lukaku è imprescindibile. Dipende da quello che vedrà in allenamento. La Roma sta abbastanza bene ma concede molto. L’Inter in questo momento è una delle prime squadre per indice di pericolosità. La partita verterà sul fatto che l’Inter sarà in grado di mettere in difficoltò la Roma. L’Inter è in fiducia”.

(Inter TV)