Paganin: “Ci si aspettava di più da Godin, ma per Juve-Inter sceglierei lui perché…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Antonio Paganin, ex difensore dell’Inter, ha parlato così in vista della gara di domani tra i nerazzurri e la Juventus: “Non è semplice arrivare a questa partita, perché quello che sta accadendo nel paese con il Coronavirus ha la priorità, però non possiamo nemmeno blindarci. La domenica da sempre è dedicata alle partite di calcio e anche a porte chiuse ci sarà la massima attenzione per una partita come questa. Sia bianconeri che nerazzurri arrivano da un digiuno di gare ufficiali, chi esce sconfitta va in crisi. Chi con Skriniar e de Vrij nella difesa dell’Inter? Andrei su Godin, in queste partite ha un grado di esperienza superiore. Dall’uruguaiano ci si aspettava di più e penso che anche lui si aspettasse di più dalla sua annata in nerazzurro”.