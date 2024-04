Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin , ex calciatore, ha parlato così dello scudetto dell'Inter:

"La partenza, perché c'era grande dubbio dopo aver perso ben 5 big che gli arrivi non potessero essere all'altezza. Poi lo scontro diretto vinto con la Juve all'andata. E poi la vittoria nel derby, che è il momento che ha sancito la chiusura del campionato. E poi vincere in casa dei cugini è motivo di orgoglio".

"Dimarco per quello che ha saputo dare, è non solo un esterno ma anche un finalizzatore e assistman. Ha fatto un'esplosione incredibile. Poi Calhanoglu, che è stato cervello e anima della squadre. E poi Thuram è stata la piacevolissima sorpresa. Si è preso piano piano il posto da titolare accanto a Lautaro, e non era semplice sostituire Lukaku e Dzeko lì. E poi va rimarcato che la società ha fatto un grande lavoro".