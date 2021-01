Paganin: “Sensi al posto di Vidal ha cambiato la gara. Ecco perché il cileno fa fatica”

Massimo Paganin ha elogiato la forza del gruppo nerazzurro dopo la vittoria contro il Crotone per 6-2: “Alla fine del primo tempo il cambio Sensi–Vidal ha cambiato l’aspetto della gara. Vidal sta facendo fatica e non è in condizione. Per intensità e qualità in questa partita non c’è stata storia. Distrazioni? Semplicemente perché si è ripreso il nuovo campionato dopo la sosta. Un piccolo disequilibrio, ma la sensazione è che non ci sia mai stata storia. I giocatori sono tutti nella massima condizione possibile, non si può sbagliare un colpo ora”.

Lautaro? Grandissima personalità e ha questa fame incredibile di fare gol, che lo caratterizza. Questa voglia di segnare. Gioca più avanti di Lukaku. Sa fare sia il centravanti puro che abbassarsi e venire a collegare il gioco. Lukaku ha fatto un gol da grande attaccante, ha trovato lo spazio e ha ribadito in rete. Importantissimo il lavoro che fa, le occasioni che crea. Tutti i giocatori che sono entrati sono entrati bene. Sapendo di far parte di un gruppo importante e di poter dare il proprio contributo. Bravo anche Perisic, entrato come seconda punta”.

(Inter TV)