Paganin: “Inter, vittoria importantissima contro la più forte. Insigne? Ha ragione Gattuso”

Antonio Paganin, ex calciatore, ha parato ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione ‘Maracanà’ dell’Inter dopo il successo di ieri: “Il piano B lo ha fatto vedere il Napoli, che è andato a costruire dietro la linea dei centrocampisti dell’Inter. I nerazzurri hanno accettato la superiorità del Napoli in termini di palleggio. Mi è piaciuta l’umiltà della squadra. I cambi? Mi lasciano dei dubbi, perché la lettura di una partita in corso è fondamentale per un tecnico. La vittoria dell’Inter ieri sarà importantissima per il futuro, perché al momento reputo il Napoli la squadra più forte“.

Espulsione di Insigne. Ha sbagliato Massa o Insigne?

“Massa. Gattuso dice bene, ci sta che un giocatore abbia uno sfogo. Ci sta di capire il momento, non ha senso la permalosità. Di doveva essere un avvertimento, è una partita importante, è un rigore che arriva in un momento chiave, ci sta che un giocatore ti mandi a quel paese. E poi non era fatto con cattiveria”.