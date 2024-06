6 Dimarco E dire che le rimesse lunghe sono una sua specialità, ma questa è come una carbonara con la panna. Però riparte come se nulla fosse, ripescando dal pozzo la palla che finisce a Barella per il 2-1.

8 BarellaPer uno che è stato in dubbio fino all'ultimo per un muscolo affaticato, non c'è male: segna un gol spettacolare, preciso e potente (94 km/h) e decisivo. Ma è tutto il resto che impressiona: è pilota e motore allo stesso tempo.