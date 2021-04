TS, pagelle Inter-Sassuolo: due bocciati e due rimandati, Conte sufficiente

Ecco i voti e le pagelle commentate di Tuttosport su Inter-Sassuolo, finita 2-1 con gol di Lautaro e Lukaku

Analizzando le pagelle di Tuttosport in merito al match di San Siro, il migliore risulta essere Lukaku, che riceve 7,5: "E venne il giorno che Big Rom segnò pure di testa (27ª rete stagionale, 21ª in Serie A). Tutto intorno a quella prodezza, c’è la solita grande partita da luminosissimo faro nelle ripartenze nerazzurre, come prova l’assist a Martinez per il raddoppio e il pallone d’oro che Sanchez spreca". 6,5 a Lautaro, così come Skriniar, De Vrij, Young e Darmian mentre sono sufficienti Barella, Eriksen e Handanovic. A finire dietro la lavagna è Hakimi, peggiore in campo con un 5 con tanto di commento: "In ripartenza, non ne combina una giusta. A corredo, perdendo palla, regala il gol al Sassuolo". Male anche Sanchez (5, "si divora due occasioni sul gong)" mentre sono da rivedere anche Gagliardini e Vecino, entrambi rimandati con un 5,5.