CorSera – Italia-Macedonia, Barella da 6: “50° non così special”. I voti degli altri interisti

Voto 7 per Darmian: "Passepartuout nell'Inter e in Nazionale: dimenticato in area dai macedoni, è bravo ad angolare il pallone di testa. Non si ferma lì, fa una gran cosa per il possibile 4-1 ma è in fuorigioco: forma super". Voto 6,5 per Dimarco mentre, nonostante gli assist, Barella prende un 6: "La numero 50 in azzurro non è così special, anche se l'assist di tacco per Chiesa, volontario o no, è merce pregiata. Tenero il contrasto su Atanasov che fa il tiro del 3-2: rimedia con la palla per Raspadori".