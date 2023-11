Italia, Darmian a segno con la Macedonia. Bergomi: “Non sbaglia una partita”

A Skysport, dopo la vittoria dell'Italiaper 5-2 contro la Macedonia del Nord, si è parlato di Matteo Darmian che ha sbloccato la partita. E mentre si parlava del ruolo dei difensori, su come si parlano durante una gara, Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter ha detto: «Ci sono determinate posizioni in campo, il portiere deve parlare, dare indicazioni ai compagni, i difensori dietro, poi ci sono quelli che parlano in maniera naturale e chi non parla come ad esempio io che ero uno che in campo non parlavo molto. Darmian magari parla poco, però fa i fatti ragazzi. Non sbaglia una partita».