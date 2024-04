Calhanoglu 9,5: "Se l'Inter ha sempre o quasi dato l'impressione di essere un meccanismo perfetto, la spiegazione è che ogni ingranaggio è stato collocato al posto giusto. C'è un ingranaggio, però, più importante degli altri, perché attraverso di lui tutto gira e funziona per il meglio. Quell'ingranaggio, nell'Inter, si chiama Calhanoglu, il regista, il fulcro del gioco, che passa sempre dai suoi piedi. Fino alla sera del 4 ottobre 2022, però, il turco non era un regista. Lì, contro il Barcellona, è svoltata la sua carriera e pure la storia dell'Inter. In pochi mesi è diventato un interprete straordinario del ruolo, scalzando Brozovic e conquistando ancora di più i tifosi, che già lo adoravano per aver cambiato sponda del Naviglio. Quest'anno è stata la sua consacrazione. Con l'aggiunta della perfezione nel trasformare i calci di rigore".

Sommer 9, Pavard 8,5, Acerbi 8,5, Bastoni 9, Darmian 8, Barella 8,5, Mkhitaryan 8,5, Dimarco 9, Thuram 9, Audero 7, Bisseck 8, de Vrij 8, Carlos Augusto 8, Dumfries 7,5, Cuadrado 6, Buchanan 6, Frattesi 8, Asllani 7,5, Klaassen 6, Sensi 6, Arnautovic 7, Sanchez 7.

Inzaghi 10: " Vincente, spettacolare, spietata, ermetica. Sono solo alcuni degli aggettivi che aiutano a descrivere l'Inter creata e costruita da Inzaghi. Era considerato il mago di Coppa, per la sua abilità nel preparare e affrontare le sfide senza un domani. Veniva, invece, criticato per la mancanza di continuità nell'arco di una stagione: la dote senza la quali vincere uno scudetto è impossibile. Beh, stavolta la sua Inter ha viaggiato come una corazzata, spazzando via tutto e tutti. È il primo (meritato) tricolore da allenatore per Simone, curiosamente più ammirato e celebrato all'estero che in Italia. La squadra nerazzurra è stata impeccabile negli scontri diretti e sempre feroce e concentrata nelle sfide sulla carta meno semplici. Significativo anche il fatto di chiedersi se l'Inter abbia mai giocato così bene".

