Pagliuca in posa con la Coppa Uefa vinta con l’Inter: “Sensazione unica, spero che…”

A lui è successo, nel 1998, in una serata storica per l’Inter. La vittoria di quella che si chiamava Coppa UEFA. Quella vinta con i gol di Ronaldo, Zanetti e Zamorano in finale al Parco dei Principi di Parigi. In quella serata magica, tra i pali nerazzurri c’era Gianluca Pagliuca e lui come tutti i suoi compagni di allora ha alzato la Coppa sotto il cielo della capitale francese. E adesso si augura che ad alzare quella coppa, che adesso si chiama Europa League, sia Handanovic: “Venerdì spero la possa alzare Samir, sensazione unica”.