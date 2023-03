Pagliuca: “Inter, con il Porto sarà durissima. Questione rigorista? Cosa assurda”

Gianluca Pagliuca, ex portiere dell'Inter, ha analizzato il momento dei nerazzurri alla Domenica Sportiva: "L'Inter è discontinua. Fa delle grandissime prestazioni, quando c'è la partita da dentro o fuori difficilmente la sbagliano, quella dopo invece la sbagliano: è successo a Bologna, è successo a La Spezia, è capitato anche in altre occasioni. C'è un caldo di tensione e concentrazione che una squadra di quel livello non deve avere. Rigoristi? La cosa mi ha stupito molto: Lukaku è molto bravo a calciare i rigori, Lautaro non è capace, ne ha sbagliati già 4-5, e anche l'anno scorso un suo rigore parato da Tatarusanu è costato lo scudetto. Secondo me è assurda la cosa. Prima di ogni partita l'allenatore decide 2 rigoristi e poi chi se la sente tira: evidentemente se la sentiva Lautaro, ma è bravo a fare tante altre cose, i rigori no.