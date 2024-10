Il difensore argentino classe 2003, arrivato in nerazzurro a fine agosto, racconta come procede il suo ambientamento

Tomas Palacios, difensore argentino dell'Inter, è il protagonista dell'ultimo episodio di "Welcome Home", nuovo format di Inter TV realizzato in collaborazione con Betsson.Sport. Queste le sue parole, partendo da come abbia cambiato ruolo in campo: "A 16 anni, al Club Talleres, ero già molto alto e cercavano difensori centrali mancini. Avendo giocato come attaccante, la mia tecnica mi ha aiutato a interpretare meglio le situazioni di gioco e a intuire le mosse degli avversari. Il soprannome "La Torre de la Pampa"? A La Pampa mi facevano molte interviste, e tutti rimanevano sorpresi dalla mia altezza. Sui giornali venivo chiamato "La Torre", e dato che sono pompeano, il soprannome è nato così. 3 parole chiave che mi rappresentano? Gioco aereo, forza e tecnica".