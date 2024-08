L'Inter è pronta ad abbracciare Tomas Palacios: il difensore argentino nella giornata di ieri è atterrato a Milano e, dopo il classico iter delle visite mediche, metterà la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri. Tuttosport racconta alcuni aneddotti sul centrale classe 2003: "Inzaghi avrà così a disposizione un ulteriore tassello per puntellare la formazione, anzi, una torre, visto che il soprannome del giovane argentino è ‘la torre della pampa’. Alto 196 cm, tanto che quando ha iniziato a giocare lo avevano piazzato in attacco per fare l’ariete e nel Costa Brava utilizzava addirittura la maglia numero 10 (anche se in realtà non è che segnasse moltissimo), mancino più che educato, dotato di quello che in patria chiamano ‘una buena salida’, cioè la capacità di uscire dalla difesa e costruire l’azione.