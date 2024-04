Le parole del tecnico del Monza: "Faccio le scelte in base a quello che vedo in settimana, ho visto Carboni bene"

Intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio col Lecce, il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha spiegato così le sue scelte di formazione: “Faccio le scelte in base a quello che vedo in settimana, ho visto Carboni bene in allenamento e volevo dargli un'occasione. Colombo oggi era un ex e volevo dargli un'occasione, se la meritava e ha risposto bene. Mi è piaciuto l'atteggiamento anche di chi è subentrato”.