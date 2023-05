Palladino: “Juve? Nessuna telefonata. Siamo vicini a Izzo. Su Ibra-Monza…”

I rumors sulla Juventus, il nome di Ibrahimovic accostato al Monza e la vicenda Izzo: ecco le risposte di Palladino in conferenza

Raffaele Palladino , allenatore del Monza, ha parlato oggi alla vigilia della sfida contro il Torino. Ecco la sua risposta in merito agli accostamenti alla panchina della Juventus per la prossima stagione:

“Juve? Non ho ricevuto nessuna telefonata da parte di nessun club. E' il mio agente che gestisce tutto e non voglio sentire nulla che sia extra Monza. Io sono concentratissimo su queste cinque partite. Il focus dev'essere sempre il mio Monza. Sono parole sincere. Non voglio distrazioni. Voglio che sia fatto bene questo finale di stagione, stiamo facendo qualcosa di magico”.