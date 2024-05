"La descrizione di questi due anni? Emozionanti, meravigliosi", ha aggiunto Palladino, dopo il ko per 0-1 con il Frosinone. "Sono i miei primi due anni in Serie A e ringrazio la società per questa possibilità, ma anche i ragazzi, che mi hanno dato tutto sin dal 7 luglio", dice Palladino riferendosi al ritiro estivo. "Siamo arrivati un po' stanchi a fine campionato, meno lucidi, abbiamo cercato di dare il massimo, ma non è stata la nostra miglior prestazione".