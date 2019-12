Palmeri attacca: “I tifosi della Juve non facciamo come i bambini negando sempre la realtà”

L’annuncio da parte del Borussia Dortmund di Erling Haaland ha sorpreso un po’ tutti. Compresi i tifosi della Juventus, che erano piuttosto fiduciosi di vedere il nuovo fenomeno del calcio europeo in maglia bianconera. Rispondendo all’accusa di un sostenitore bianconero, il giornalista Tancredi Palmeri ha scritto:

“Credimi, la Juventus può perdere in una trattativa. Non è che vi dovete per forza comportare come i bambini di prima elementare che perdono a un gioco e negano la realtà“.

(Fonte: @tancredipalmeri)