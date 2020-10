Tancredi Palmeri ha parlato di un’Inter “incerta e molle, che ha smarrito la fiducia e la semplicità” . Secondo il giornalista sportivo la squadra nerazzurra è l’unica che ha deluso in occasione del primo appuntamento in Champions League. Parole particolarmente dure per descrivere la prestazione di Ivan Perisic : “Il numero di palloni persi da Perisic è sempre incalcolabile, e non certo perché prova la giocata creativa. E zero voglia di recuperare il pallone”.