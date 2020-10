Perisic: “Sto lavorando, non è facile cambiare ruolo a 31 anni. L’Inter passerà il turno”

Ivan Perisic ha commentato la gara contro il Borussia M’gladbach ai microfoni di Skysport. Queste le parole del croato: «Sto lavorando ogni giorno anche con i video, anche per capire meglio. È normale quando cambi un ruolo a 31 anni, non riesci a farlo subito, ma sono a disposizione della squadra. Sto imparando, come gli altri, dobbiamo vedere dove abbiamo sbagliato. Stiamo lavorando bene e tanto, la strada è ancora lunga ma sono convinto che passeremo al prossimo turno».

(Fonte: Skysport)