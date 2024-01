Palmeri: “Il più grande favore che ogni avversario può fare all’Inter è credere…”

Il pensiero di Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, dopo la vittoria di ieri sera dell'Inter per 5-1 sul campo del Monza

Nonostante la roboante vittoria dell'Inter sul Monza per 5-1, c'è ancora qualcuno che sostiene che la squadra di Simone Inzaghi sia in testa alla classifica grazie a presunti errori arbitrali. Ed è proprio su questo concetto che Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, si è voluto esprimere su Twitter: "Il più grande favore che ogni avversario dell’Inter può fare all’Inter, è credere convintamente che l’Inter sia davanti per favori arbitrali".