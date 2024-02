Il dato mostruoso che impressiona in casa Inter

Tancredi Palmeri non ha dubbi. L'Inter di Simone Inzaghi sta scrivendo la storia, facendo qualcosa di assolutamente straordinario nel nostro calcio. Non si parla solo dello spettacolo ma anche dell'efficacia, quantificabile nei numeri: "L’Inter ha vinto qualcosa come 7, e dicasi 7, partite con almeno 4 gol di scarto. Rischiamo di essere di fronte a una delle squadre migliori di sempre nella storia della Serie A".