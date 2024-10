"Potete stare certi che si temeranno e parecchio, e dunque facile aspettarsi una partita bloccata, quantomeno un Primo Tempo di testuggine tattica a tutto campo. Insomma partita per palati forti, quelli a cui piacciono le guerre tattiche. L’Inter non ha l’autonomia per comandare in scioltezza in mezzo, inoltre ulteriormente appesantita da una partita in Svizzera che è stato l’opposto di una formalità. Che giochi Asllani o Zielinski o si confermi l’esatta mediana di Berna, comunque non sarà lo stesso che con Calhanoglu, l’unico vero insostituibile dell’Inter. Per questo Simone Inzaghi prenderà il palleggio, cercherà il grimaldello, ma spingendo solo in maniera ragionata senza rischiare".