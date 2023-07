"E’ tutto da dimostrare che Lukaku sia davvero un fuscellino nelle mani di Ledure: è evidente che l’interesse bianconero è in questo momento come minimo utilizzato dal belga. Ma per ottenere cosa, se non è un problema di soldi, se non è un problema di destinazione? A parte che un poco i soldi c’entrano sempre - anche quelli delle commissioni - ma in questo continuo l’Inter che bacia Romelu, che bacia la Vecchia Signora, e che bacia un’altra, forse la partita non è ancora finita perché il tempo che il belga sta prendendo è in attesa che si smuovano cosa più grosse in Europa"