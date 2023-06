Le parole del giornalista: "A Londra, non solo gli è andata male, ma veniva trattato come uno qualunque"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Tancredi Palmeri, giornalista, ha parlato così del futuro di Romelu Lukaku: "Lukaku ora vuole rimanere all'Inter. Quello che è cambiato è che lui ha fatto il viaggio per Londra, non solo gli è andata male, ma veniva trattato come uno qualunque. Lui a 30 anni pensa che il suo posto l'abbia trovato ed è in nerazzurro"