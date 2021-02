Palmeri: “Malcontento Milan per Ibra a Sanremo. In caso di risultato negativo con l’Inter…”

L'attaccante rossonero è l'ospite più atteso di questo Festival di Sanremo ma - come suggerito dal giornalista sportivo - il Milan non è troppo felice di questo...

A proposito di Ibrahimovic, Tancredi Palmeri ha ricordato che l'attaccante rossonero parteciperà al Festival di Sanremo (dal 2 al 6 marzo) con questa riflessione: "Pare in società Milan ci sia molto malcelato malcontento per Ibrahimovic a Sanremo, ma che per ora non si possa fare altro che abbozzare. Ma che in caso di risultati negativi contro Inter e Roma si abbia l’intenzione di chiedergli di limitare al massimo la sua presenza".