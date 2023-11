Palmeri: “Milan-Borussia, parlare di infortuni è una menzogna. Per cosa li hai spesi 120 mln?”

Tancredi Palmeri ha ricordato come il Milan abbia vinto solo una delle ultime otto partite in Champions League. I tifosi rossoneri hanno dato la colpa ai troppi infortuni, ma il giornalista di Sportitalia non è d'accordo: "Parlare di infortuni su Milan-Borussia Dortmund è un’ulteriore menzogna ai milanisti, dopo quelle sul gioco dipinto per mesi strabiliante. Per 10/11 era un Milan titolare tranne Leao. E se così non è sufficiente, allora per cosa li hai spesi 120 milioni".