Palmeri: “Mourinho? Si è proposto lui al Napoli. Spera ancora di poter…”

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Tancredi Palmeri, giornalista, ha parlato così del futuro di Jose Mourinho: "Ha sgomberato il campo Aurelio, ma in verità non c’è mai stato alcun interesse dal Napoli, ma è stato l’allenatore a proporsi. Così come a Mourinho non interessa, per ora, l’Al Shabaab, perché non ha ancora voglia di andare il Arabia e perché questo club non fa parte delle 4 con spesa illimitata. Mourinho spera ancora di poter ricevere l’offerta di un club tra i primi 20 in Europa, ma a questo punto l’imbuto di possibilità si restringe drasticamente. Anzi, stavolta più che mai serve una magia da Special".