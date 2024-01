Pedullà: “Mourinho-Al-Shabab per una cascata di milioni? La sua intenzione è…”

La notizia non è stata la vittoria sul Verona dopo un primo tempo da “6,5-7”, magari con Lukaku che ha finalmente non ha giocato con le spalle alla porte come gli è capitato spesso durante l’esperienza con Mou. La notizia è stata vedere i Friedkin, padre e figlio, all’interno del sottopassaggio poco minuti prima del fischio d’inizio, evento più unico che raro all’interno di un’atmosfera diversa.

A proposito di José, perennemente difeso dalla stesso trombettiere abituato ad alzare palette il sabato sera: lo danno in trattativa con l’Al-Shabab per una cascata di milioni e con l’immediato intervento di Jorge Mendes. Lo stesso Al-Shabab dove era stato indirizzato Politano, ma era una trappola per creduloni, nessun dubbio sul rinnovo a Napoli. Fossimo in Mourinho, aspetteremmo una big in Europa: da un’altra parte del mondo, con un calcio non al suo livello, sarebbe il modo peggiore per dimenticare la Roma. Infatti, la sua intenzione è quella di attendere: il conto in banca è già gonfissimo”, le sue parole.