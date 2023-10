Palmeri: “San Siro, si ripassa dal via: lo vuole solo l’Inter? Il Comune di Milano ha…”

"Un passo importante per evitare la spesa di gestione di 10 milioni all’anno, e scongiurare la fuga di almeno uno se non entrambi i club a Rozzano e San Donato. In fondo 10 milioni all’anno per un club sono la spesa per un centrocampista mediocre, e ancora meno se lo si divide. E i club che avevano sempre parlato di San Siro al passato, adesso in verità non escludono più la possibilità, ma state certi che per fare il favore al Comune di sollevarlo dallo spettro di 10 milioni di € all’anno da spendere, chiederanno in cambio edificabilità attorno. Speriamo non siano ingordi".