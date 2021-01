Pancaro: “Inter-Juve, nessuno può perdere. Eriksen un campione, può fare ancora la differenza”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giuseppe Pancaro, ex giocatore di Lazio e Milan, ha parlato così della partita di domani tra Inter e Juventus e di altri temi di casa nerazzurra:

ERIKSEN REGISTA – “Giusto provare a far giocare chi ha maggiore qualità. Lui è un campione senza discutere, e Conte fa bene a provare a recuperarlo in tutti i modi perché può fare la differenza”.

INTER-JUVENTUS – “La sensazione è che, anche se c’è qualche punto di favore a differenza dell’Inter, è che nessuna delle due possa permettersi di perdere: sia per i punti in classifica che per il contraccolpo psicologico, sarà una partita molto importante per il campionato”.

THEO E HAKIMI – “Tra i migliori sicuramente. A me piace molto anche Spinazzola, per nominare un italiano che sta facendo molto bene in quel ruolo, così come Calabria”.

(Fonte: TMW Radio)