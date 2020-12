Pancaro: “Sensi falcidiato dagli infortuni, un peccato per l’Inter. Eriksen mezzala? Io dico sì”

L’ex terzino di Milan e Lazio, Giuseppe Pancaro, ha parlato a Sky Sport del centrocampo dell’Inter e dell’assenza di Sensi:

“La sensazione è che si era cercato di inserire il trequartista per Eriksen, anche se io penso che con le dovute caratteristiche possa fare anche la mezzala. Sensi grande peccato, sta avendo poca fortuna. Ha fatto benissimo al Sassuolo, ora falcidiato dagli infortuni. È un giocatore che può dare qualità e geometrie diverse dagli altri centrocampisti. Conoscendo Conte non sottovaluterà queste due partite. Spezia squadra che ti affronta a viso aperto, sta bene fisicamente. E lo stesso il Verona, difficilissimo da affrontare. Saranno due partite sulla carta facili, ma non lo saranno”.