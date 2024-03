Focus sulle panchine di Serie A oggi sulle pagine de Il Giornale: dalla Juventus all'Inter, passando per il Milan e non soltanto

Focus sulle panchine di Serie A oggi sulle pagine de Il Giornale. Dalla Juventus all'Inter, passando per il Milan e non soltanto. “C’è l’ombra di Thiago Motta sulla panchina della Vecchia Signora, con Max Allegri che potrebbe restarne inghiottito. […] Chi ha solo l’imbarazzo della scelta è Simone Inzaghi: il condottiero dell’Inter fa gola alle big inglesi (Chelsea, Liverpool e Manchester United hanno sondato il terreno), ma appare orientato a restare a Milano. Sul piatto il rinnovo fino al 2027 coi nerazzurri insieme a un meritato ritocco dell’ingaggio a 6,5 milioni a stagione”, si legge. Poi: De Rossi verso la riconferma nella Roma, Sarri e Pioli forse al passo d’addio per il quotidiano. Il sogno dei rossoneri è proprio l’ex Inter Antonio Conte.