Ex Inter, Pandev: “Mourinho lo amava anche chi non giocava. Per lui le regole…”

L'attaccante del Genoa ha parlato della sua esperienza ai tempi in nerazzurro con il portoghese che allenerà la Roma nella prossima stagione

Il 22 maggio 2010, nell'Inter che conquistò il Triplete c'era anche Pandev. L'attaccante del Genoa ha parlato del suo futuro e ha anche regalato la sua versione di Mourinho. Questo è quanto ha detto a Radio Dee Jay: «Ho voglia di smettere ma tanta gente mi dice di continuare. Ci penso. Adesso mi importa stare bene per l'Europeo. Poi dopo decido. L'idea è di smettere ma non ho ancora deciso nulla. Non ho ancora pensato a cosa fare dopo, non mi piacerebbe fare l'allenatore. Però vivremo in Italia».