Stramaccioni: “Mourinho alla Roma? Può anche essere un boomerang perché…”

Intervenuto in collegamento con Sportitalia, Andrea Stramaccioni, ex tecnico dell'Inter, ha parlato così dell'approdo di Jose Mourinho sulla panchina della Roma: "E' stata una grandissima operazione che ha acceso questa città come solo lei sa fare. Mourinho però alla Roma senza giocatori probabilmente non potrà mantenere quelle attese che tutti si aspettano e può diventare un boomerang. C'è grandissima attenzione su cosa seguirà sul suo arrivo: il punto interrogativo è il fatto che la Roma non farà le coppe che contano. Sarà ancora più difficile, nell'anno del Covid, attrarre giocatori di un certo livello.