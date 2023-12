Pandini: “Inter è famiglia. Zanetti un esempio, mi ha colpito la sua umiltà”

Le parole della nerazzurra: "Per me l’Inter è una famiglia, significa essere a casa, non da intendere come una zona di comfort, ma come senso di appartenenza"

Per me l’Inter è una famiglia, significa essere a casa, non da intendere come una zona di comfort, ma come senso di appartenenza, forza del gruppo. In questa società hanno giocato grandissimi campioni, se devo sceglierne uno dico Zanetti, mi ha colpito per come ha sempre gestito il gruppo da capitano e per la sua umiltà. Ho dei ricordi bellissimi della partita di Coppa Italia a Lecco contro la Juventus, nonostante il pareggio finale ingiusto è stata una bellissima partita per l’atmosfera e il tifo che c’era".