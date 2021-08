Paola Ferrari: “Inzaghi con la sua Inter mi ha fatto una bellissima impressione. Mou…”

Le prime impressioni di questo inizio di campionato troveranno conferma nel corso del campionato? La conduttrice di 90' ha parlato delle grandi, spiegando le sue aspettative...

Paola Ferrari ha analizzato per la rivista Chi le squadre favorite di questo campionato, con un'attenzione particolare al "suo" Milan: "Vedremo. Sono tifosa del Milan che l'anno scorso dipendeva da Donnarumma, Kessie e Ibrahimovic. Il primo non c'è più (anche se il nuovo portiere Maignan sembra molto forte) e, intorno agli altri due, oggi ci sono dei punti interrogativi. In questo inizio campionato mi ha fatto una bellissima impressione Inzaghi con la sua Inter, poi credo molto in Allegri che deve risolvere il caso Ronaldo e Dybala... Il campionato ha perso tanti protagonisti come Lukaku e Donnarumma, ma ne ha acquistati altri come José Mourinho, il neo allenatore della Roma. Dai giallorossi mi aspetto qualcosa di diverso e, quando recupererà Spinazzola e avrà Zaniolo con la testa a posto, saranno ancora più competitivi. Penso che un tipo come Mourinho, che conosce la vita, possa dare qualche buon consiglio a Zaniolo. In definitiva prevedo un bellissimo campionato perché son tornati Sarri e Allegri. Mi aspetto una sfida tra grandi tecnici, gente che non è abituata a perdere".