Ernesto Paolillo, ex dirigente dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sportitalia di Josep Martinez , prossimo acquisto dell'Inter:

"Se mi piace? Assolutamente sì, mi piace come acquisto. Abbiamo la fortuna di avere gente che di calcio ne sa al vertice della parte sportiva. Abbiamo Marotta in società ed anche Ausilio che avevo trovato nel settore giovanile, lo avevo portato con me allo Spezia, dal settore giovanile alla prima squadra, perché il ragazzo sin da allora era molto molto bravo e meritava di mettere a disposizione della società questa sua grande capacità di scoprire talenti".