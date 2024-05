Il centrocampista brasiliano del West Ham è finito nel mirino della federazione inglese: ha tempo fino al 3 giugno 2024 per difendersi

Guai in vista per Lucas Paqueta: il centrocampista brasiliano del West Ham è accusato dalla FA (la federcalcio inglese) di quattro violazioni della regola E5.1 per quanto riguarda le partite contro il Leicester, Aston Villa, Leeds e Bournemouth, giocate tra novembre 2022 e agosto 2023. Nello specifico, l'ex Milan avrebbe condizionato l'andamento delle scommesse sportive facendosi intenzionalmente ammonire.