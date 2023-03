Paratici: “Conte? Addio decisione giusta per tutti. Anno difficile per lui”

«Sappiamo quanto sia stata una stagione difficile, a livello personale, per Antonio. La morte di Ventrone, quella di Vialli, l'operazione. Lo abbiamo sostenuto, gli siamo stati vicini, alla fine siamo arrivati a questo accordo e credo sia stata la decisione giusta per tutti». Così il dg del Tottenham, Fabio Paratici ha parlato ai canali ufficiali del club per commentare l'addio di Conte.