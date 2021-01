Paratici: “Inter-Juve partita speciale. Conte-Vidal hanno fatto la storia con noi, ma…”

La Juventus si presenta a San Siro con l’obbligo di non perdere il derby d’Italia contro l’Inter di Antonio Conte. Una sconfitta, infatti, potrebbe pesare tantissimo sulle ambizioni scudetto dei bianconeri. A Sky Sport prima del fischio d’inizio, il direttore sportivo juventino Fabio Paratici ha dichiarato:

“Un piacere giocare queste partite, peccato non ci siano i tifosi. E’ sempre una partita speciale, speriamo di rivedere presto la gente. Conte? Con la Juventus ha fatto storia, posso solo ringraziarlo per gli scudetti vinti nei tre anni qui da allenatore. Ora allena l’Inter, per forza di cose cercherà di fare il meglio per l’Inter. E’ sempre una gara di cartello, non per niente è il derby d’Italia. Tutti l’affrontano con la dovuta concentrazione. Vidal? E’ un grandissimo giocatore, ed è una persona che ha dato tanto alla Juventus. Poi le stagioni passano e ognuno prende la propria strada. Gli vogliamo bene, ma stasera farà il massimo per l’Inter“.

(Fonte: Sky Sport)