Pardo: “Conte, con l’Inter un’impresa. E i nerazzurri non smantelleranno”

Le parole del giornalista: "Conte? Secondo me lui ha compiuto la sua missione, è riuscito ad interrompere la dittatura della Juve e ha fatto un'impresa"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Pierluigi Pardo , giornalista, ha parlato così del futuro di Antonio Conte dopo la scelta del Real Madrid di puntare su Carlo Ancelotti: "Se il Real Madrid pensa a lui significa due cose: che ha lasciato un ottimo ricordo e che forse, in un momento come questo, l'aziendalismo, caratteristica che Carlo ha, può essere una cosa utile.

Conte viene da una stagione pazzesca, ma Carlo ha grande buon senso: tutti oggi dobbiamo averlo. Conte? Secondo me lui ha compiuto la sua missione, è riuscito ad interrompere la dittatura della Juve e ha fatto un'impresa: ora ha bisogno di una sfida. Non credo che l'addio all'Inter significhi un ridimensionamento: il club taglierà e dovrà stare attento ma non smantellerà . Conte al momento piuttosto sta fermo un giro e poi sarà pronto alla prossima missione.

Il Real? L'aziendalismo è un fatto anche di comunicazione: Ancelotti non farà mai uno sfogo come quelli di Conte, che non vuole dire che è una cosa giusta o sbagliata. Conte lo prendi per quello: se lui dovesse essere meno martello e meno polemico con qualche dirigente, sarebbe meno forte. Lui lo prendi per fare la rivoluzione e all'Inter ha fatto un impresa perché la dimensione dei nerazzurri è cresciuta a dismisura".