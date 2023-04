Parolo: “Se la Lazio batte l’Inter scappa. Altrimenti classifica potrebbe diventare pesante”

L'ex calciatore ha detto la sua sulla lotta per il quarto posto a partire dalla partita che si gioca domani a San Siro

«Chi va in Champions? Domani la Lazio se vince scappa ma se dovesse vincere l'Inter la Lazio potrebbe entrare in una situazione di classifica la sconfitta potrebbe pesare molto perché si ritroverebbe le due milanesi addosso e dovrebbe poi affrontare anche il Milan in una partita fondamentale». Così Parolo, su DAZN, ha parlato della partita di domani (12.30) tra i nerazzurri e i biancocelesti.