A 'Players Only" su Dazn, Marco Parolo e i suoi ex colleghi hanno parlato della gara di Champions tra Real e City e della distanza che c'è tra quelle realtà e il calcio italiano. Queste le sue parole: «Se una squadra italiana incassa il gol di Rodrigo stiamo tre giorni a fare l'analisi tattica dicendo che così non si difende. Pioli ha provato a difendere uomo contro uomo a tutto campo e ha perso cinque a uno con l'Inter e gli è stata buttata la croce addosso. Ha fatto in CL stesso calcio per sei partite, uomo a uomo, transizione da destra a sinistra e non è passato, altra croce addosso».